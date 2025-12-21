アップルが強力なチップを搭載したハイエンドな次期「iMac Pro」を開発しているのではないかと報じられています。 ↑iMac Pro復活に希望の光（画像提供／Unsplash）。 アップルから流出したソフトウェアの内部ファイルでは、プラットフォーム「H17C」を実行する識別子「J833c」が見つかっています。H17Cはアップルの未発表チップ「M5 Max」に相当すると予測されており、M5 Maxを搭載したiMac Proが積極的にテストされている