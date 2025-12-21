青学の不安要素’25年の箱根駅伝で10時間41分19秒の大会新記録を叩きだした王者・青山学院大学の３連覇に、黄信号が灯(とも)っている。「箱根駅伝と並んで学生三大駅伝に数えられている出雲駅伝（10月13日）で７位、全日本大学駅伝（11月2日）で３位と振るいませんでした。前回箱根駅伝の４区で区間賞を取った太田蒼生、５区で区間新記録を叩き出した若林宏樹、同じく６区で区間新の野村昭夢(あきむ)が卒業してしまったこともあり