ブラッド・ピットが62歳の誕生日を、恋人イネス・デ・ラモンと親しい友人たちに囲まれて静かに祝った。関係者によると、2人は交際開始から3年が経つ今も「これまで以上に愛情が深まっている」状態で、穏やかで落ち着いた時間を共有したという。 【写真】ラブラブぶりが伝わるブラッド・ピット＆イネス・デ・ラモン ブラッドは近年、派手なパーティーを避ける傾向が強く、今回の誕生日も「衣装を変え巨大ケ