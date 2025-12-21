「人間の寿命は38歳で尽きる」。そう聞かされたら、あなたはにわかに信じられるだろうか。平均寿命が80歳を超え、100歳以上の長寿者も珍しくない現代日本。しかし、生物学者・池田清彦氏によれば、人間が生物として本来持つ寿命（自然寿命）は、わずか38年しかないという。では、なぜ本来は40歳前後で尽きるはずの命を、私たちはこれほどまでに延ばすことができているのか。そもそも、種の寿命はどのような仕組みで決まってい