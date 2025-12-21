日向を取り合う豆柴と女の子の姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で27万回再生を突破し、「仲良しで癒される」「幸せが溢れてる」「女の子を見る目がとても優しい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：いつも日向ぼっこをしている犬→1歳の女の子も真似をして…幸せが溢れている『位置取り争奪戦』】 日向が大好きな豆柴さん YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレト