プレミアリーグ第17節、エヴァートンとアーセナルのゲームが行われた。強い球際を見せてアーセナルの繋ぎを阻害するエヴァートンが序盤はペースを握る。攻めあぐねるアーセナルはようやく19分にポケットを取り、折り返しをスビメンディが叩くがバーを大きく超えていく。しかし24分、アーセナルのコーナーキックでオブライエンがボールに手を当ててしまい、VAR介入を経てPKに。これをギェケレシュが豪快に決めてアーセナルが先制に