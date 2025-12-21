ＡＫＢ４８の小栗有以がクリスマスディズニーデートを報告した。小栗は２１日までに自身のインスタグラムを更新。「久しぶりにディズニー行ったらクリスマス仕様になっててトキメイタ〜」ともふもふのアウターにもふもふのカチューシャを合わせた冬のかわいらしさ満載のコーデでパークを楽しむ様子を見せた。また、「実は…あやみんと2人で行ってきました！Ｐｈｏｔｏｂｙあやみん」と同グループメンバーである長友彩海