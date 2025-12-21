◇スペイン1部第17節Rマドリード 2―0 セビリア（2025年12月20日マドリード）スペイン1部レアル・マドリードのフランス代表FWキリアン・エムバペ（27）がクラブ最多記録に並ぶ年間59ゴールをマークした。20日（日本時間21日）にホームで行われたセビリア戦に先発。1―0で迎えた後半41分、FWロドリゴが獲得したPKを決めて2025年のクラブ公式戦での得点数を59に伸ばし、クリスティアーノ・ロナウド（現アルナスル）が13年