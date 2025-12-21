事故によって、車いすで生活を送っているドイツ人の女性が、かねてからの夢だった宇宙飛行に成功しました。車いす利用者としては世界で初めてとみられます。ヨーロッパの宇宙機関でエンジニアとして働いているミカエラ・ベントハウスさん（33）は、7年前、マウンテンバイクの事故で脊髄損傷を負い、車いすでの生活を送っていました。しかし、その後も宇宙への情熱を持ち続け、3年前には無重力飛行試験なども経験しています。20日、