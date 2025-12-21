北朝鮮の東部咸鏡南道新浦の工場を視察する金正恩朝鮮労働党総書記（手前右）と娘（同左）＝19日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは21日、金正恩朝鮮労働党総書記が19日に東部の咸鏡南道新浦を訪れ、地方振興策として各地に建設している工場の完工式に出席したと報じた。党幹部が演説し、昨年から10年間、毎年20地域に工場を建設する計画に基づき計40地域で「発展の土台を構築した」と説明。順調に成果を上げて