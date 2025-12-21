ハンブルガーSV戦で競り合うEフランクフルトの堂安（右）＝ハンブルク（共同）【ハンブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで20日、アイントラハト・フランクフルトの堂安律は敵地のハンブルガーSV戦にフル出場した。試合は1―1で引き分けた。ブレーメンの菅原由勢は0―0で引き分けたアウクスブルク戦にフル出場。フライブルクの鈴木唯人は4―3で競り勝ったウォルフスブルク戦で後半追加タイムまでプレーした。ウォ