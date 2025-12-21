元プロテニスプレーヤーの伊達公子さんが２１日、自身のインスタグラムに新規投稿。バドミントン女子元日本代表の陣内貴美子さん夫妻、バレー女子元日本代表の益子直美さん夫妻とトリプルデートを行った様子を公開した。「恒例の年末トリプルデートの夜と言いながら昨年２０２４年は益子さん体調悪く集まれず。２０２３年はなぜかなかった…２０２２年に集まれた以来のトリプルデート。のはず」とつづった伊達さん。「いやいや