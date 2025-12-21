言葉の共通点を見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！ 一見バラバラに見える言葉ですが、あるひらがなを入れると、すべて意味のある言葉になります。問題：□□ろ／かい□□／□□どり□に共通して入るひらがなは何でしょうか？□□ろかい□□□□どり答えを見る↓↓↓↓↓正解：だん正解は「だん」でした。▼解説それぞれの言葉に「だん」を入れると、次のようになります。だんろ（暖炉）かいだん（階段）だんどり（段取り）すべて