長崎県警は21日、南島原市有家町山川の店舗敷地内で20日午後7時45分ごろ、包丁のようなものを持った男が目撃されたとして、重要・特異事案情報を防犯メールで発信して警戒を呼びかけた。行為者は60〜70歳くらいで、身長160程度のやせ形。色不明の短髪、黒系長袖、黒系長ズボン、長さ約30の包丁のようなもの所持。県警は「不要な外出は控え、在室時は玄関や窓の鍵を閉めてください。犯人に似た人物を見かけたときは110番をお願