【北京共同】北朝鮮外務省の傘下機関、日本研究所は20日、高市政権の官邸筋の核兵器保有発言を「極めて挑発的な妄言だ」と批判する所長の談話を出した。北朝鮮メディアが21日報じた。談話は、日本が表では世界で唯一の被爆国だとして「核なき世界」の実現を掲げる一方、裏では核武装を目指そうとしていると主張。今回の発言は日本の「好戦的な正体」を示すものだとし、核保有は断固阻止すべきだと強調した。非核三原則の見直