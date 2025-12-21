メガハウスは、『カグラバチ』より「G.E.M.シリーズ カグラバチ 六平千鉱」(27,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。2026年9月発送予定「G.E.M.シリーズ カグラバチ 六平千鉱」(27,500円)週刊少年ジャンプで好評連載中の漫画『カグラバチ』より、主人公「六平千鉱」がG.E.M.シリーズに登場。父である国重が遺した七本目の妖刀『淵天』