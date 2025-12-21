◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２０日、スイス・エンゲルベルグ）男子個人第１０戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）が行われ、二階堂蓮（日本ビール）は合計３１８・１で３位に入り、２試合連続で自身３度目の表彰台に立った。１回目にヒルサイズを越える１４１・５メートルの大ジャンプを飛んでその時点で２位。２回目は１２９・５メートルにとどまったとはいえ、表彰台は確保した。１回目トップだった２２年