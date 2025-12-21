「コメンテーターとして面白くなってきた」――元大阪府知事・橋下徹氏（弁護士）は悪戯っぽく笑った。何が面白くなるのか。連立政権の存続を巡って、自民党の高市早苗首相、日本維新の会の吉村洋文代表、国民民主党の玉木雄一郎代表の駆け引きが激しくなるというのだ。「自民党内に維新を嫌いな人がどんどん増えている」2025年12月19日放送の「情報ライブ ミヤネ屋」（読売テレビ・日本テレビ系）に出演した橋下氏は、高市首相と