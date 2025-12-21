12月25日のクリスマスまで、あと数日。プレゼントをお願いしたい子どもたちは、サンタクロースに手紙を届けることができる。日本郵便の公式サイトでは、「サンタさんに手紙を送れる」として、フィンランドの「サンタクロース中央郵便局」の公式サンタメールが紹介されている。これは、日本からフィンランドの「サンタクロース中央郵便局」に手紙を送ることができるサービスだが、残念ながら今年の申し込みはすでに締め切られている