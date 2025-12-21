【プレミアリーグ第17節】(Hill Dickinson Stadium)エバートン 0-1(前半0-1)アーセナル<得点者>[ア]ビクトル・ギェケレシュ(27分)<警告>[エ]ビタリー・ミコレンコ(26分)、ジェームズ・ターコウスキー(39分)[ア]ビクトル・ギェケレシュ(56分)、ガブリエル・マルティネッリ(89分)└ギェケレシュPK弾が決勝点!アーセナルがエバートンにウノゼロ勝利で首位キープ!!