【ラ・リーガ第17節】(サンティアゴ・ベルナベウ)R・マドリー 2-0(前半1-0)セビージャ<得点者>[R]ジュード・ベリンガム(38分)、キリアン・ムバッペ(86分)<退場>[セ]マティアス・アルメイダ(45分+4)、マルコン(68分)<警告>[R]ロドリゴ・ゴエス(41分)、ラウール・アセンシオ(60分)[セ]ホセ・アンヘル・カルモナ(34分)、マルコン2(37分、68分)、マティアス・アルメイダ2(35分、45分+4)、ルシアン・アグメ(70分)、ジ