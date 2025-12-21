「英語は世界を広げるためのコミュニケーションツール、話して楽しいことを学んでほしい」。そう笑顔で話すのは、仙台市青葉区の市立台原中学校に勤務する全盲の英語教諭小椋汐里さん（２７）。教諭となって５年目で、生徒に外国語を学ぶすばらしさを伝え続けている。（藤沢奏太）小椋さんは、網膜芽細胞腫という目の病気で左目を生後２か月、右目を５歳で摘出した。現在は白杖（はくじょう）を使って生活し、台原中には市内の