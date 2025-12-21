サンダーランド戦でプレーするブライトンの三笘＝ブライトン（共同）【ブライトン（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで20日、ブライトンの三笘薫はホームのサンダーランド戦で後半19分から出場した。試合は0―0で引き分けた。リーズの田中碧は4―1で勝ったホームのクリスタルパレス戦で後半32分からプレーした。クリスタルパレスの鎌田大地はけがでメンバー外。