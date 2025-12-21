NiziUのMAYAが、絵本『まっしろなちょうちょ』（KADOKAWA）を12月24日に発売する。本作は、1匹の真っ白な蝶のナビが「本当の自分の色」を探すための旅に出る成長の物語。行く先々でナビは誰と出会い、どのような色を見つけていくのか――。今回クランクイン！は、MAYAに絵本に込めた思い、制作時のエピソードについて聞いた。【動画】絵本に込めた思いが伝わる！NiziU MAYAの独占インタビュー映像■“自分らしく”とは？――今