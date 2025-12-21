【ワシントン共同】米国のウィットコフ和平交渉担当特使は20日、エジプト、カタール、トルコの高官と19日に協議したとX（旧ツイッター）で発表し、パレスチナ自治区ガザの和平計画「第2段階」を前進させるため、今後数週間にわたり協議を継続すると表明した。会談は米南部フロリダ州マイアミで実施。「第1段階」については人道支援の拡大や人質の遺体の返還、部隊の一部撤退などで一定の進展がみられたことを確認した。「第2段