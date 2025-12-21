元日本テレビでフリーアナウンサーの宮崎宣子（46）が20日、自身のインスタグラムを更新。司法試験合格を報告しフリーアナウンサーの山本モナ（49）との再会ショットを公開した。「モナさんと」と山本アナとのツーショットをアップ。「早稲田のビジネススクールに通っていた時に、同じ時に早稲田のロースクールへ通っていたモナさん」「お互い在学中にカフェで宮崎ー！久しぶりー！って声をかけてもらい、きゃーモナさーん??っ