総理官邸の幹部が「日本は核を持つべきだ」と発言した問題をめぐり、きょう付の北朝鮮国営の朝鮮中央通信は、「日本の憲法と、敗戦国として負った義務を明示した国際法に対する真っ向からの挑戦だ」と非難する談話を掲載しました。談話は北朝鮮外務省の日本研究所長によるもので、「核保有の企てが日本政界にまん延していることの裏付けである」と強調。「日本が核兵器を持てば人類が大災難に直面することになる」とし、「危険極ま