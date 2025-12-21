きのう夜、千葉市美浜区の路上で、歩いて横断歩道を渡っていた高校1年の女子生徒がトラックにはねられ、死亡しました。きのう午後9時15分ごろ、千葉市美浜区新港の路上で、歩いて横断歩道を渡っていた高校1年の今福心美さん（15）が右折してきたトラックにはねられました。今福さんは、意識のない状態で病院に運ばれ、1時間後に死亡が確認されました。警察はトラックを運転していた自称・会社員の花岸純容疑者（50）を過失運転傷害