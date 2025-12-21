文章を書くのがうまい人は、どこが違うのか。ノンフィクションライターの中村淳彦さんは「主観を多用するのはやめたほうがいい。例えば、私が歌舞伎町をテーマに文章を書いた際には、『最悪』と書かずに最悪を表現した」という――。※本稿は、中村淳彦『プロが教える 億を稼ぐ文章術』（夜間飛行）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Tero Vesalainen※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Tero Vesalainen■反社