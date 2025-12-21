世界の名だたるトップアーティストにインタビューし、誰もが知るヒット曲の数々の作詞を手掛けてきた。男社会といわれる音楽業界で70年近く、名実ともになくてはならい人として存在感を高めてきた人、それが湯川れい子さん、89歳だ。年齢とは思えない華やかさと美貌、そして華麗なる経歴の裏にある人生の山谷(さんや)とは――。撮影＝田子芙蓉■ジャズの批評がきっかけで音楽の世界へ世の中には美貌、名誉、仕事の能力、運などすべ