12月20日、中山競馬場で行われた第11R・ターコイズステークスで松若風馬騎手がドロップオブライトに騎乗して1着となり、JRA通算500勝を達成した。【ターコイズS】ドロップオブライトが重賞2勝目…混戦から抜け出す「目の前の1勝1勝を目標に」レース後、松若騎手は「今年中に500勝を決められてよかったなと思います」と達成の喜びを語りました。今年を振り返り、「夏はたくさん勝たせていただき、サマージョッキーも取ることが