「いいオンナだ。」と言われるのに、結婚する予定がまったくないアラフォー女性もいっしゃるのではないでしょうか。結婚相手を見つけ、幸せな生活を送るためには、今までの生活スタイルや価値観に「変化」を起こす必要があります。そこで今回は、アラフォー女性へのヒントとなるように、「結婚する様子がないアラフォー女性がとるべき９つの対策」を紹介させていただきます。【１】母親となっている同世代の友だちの話を聞く。「『