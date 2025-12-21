来年１月２、３日に大阪城天守閣で、迎春イベント「ちょろけんと大神楽（だいかぐら）」が開催されることが、このほど発表された。大阪市の発表資料によると、大阪城天守閣が芸能集団「東西屋社中」の協力のもと、２０１４年に復活させ、大阪城のお正月に欠かせない存在となった門付芸（かどづけげい）の「ちょろけん」。今回のイベントでは、この「ちょろけん」と「大神楽」の祝福芸を見ることができる。終了後、イベント観覧