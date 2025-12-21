◆プレミアリーグ第１７節ブライトン０−０サンダーランド（１２月２０日、英国・ブライトン・ファルマー・スタジアム）英国ではプレミアリーグ第１７節が２０日、８試合行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）所属のブライトンはホームで今季チャンピオンシップ（英２部リーグ）からの昇格組ながら現在８位に健闘するサンダーランドと対戦。先週のリバプール戦で途中出場し、７７日振りの復帰を果たした三笘はこの試合もベンチス