埼玉県道陥没事故の救助活動などを検証する、草加八潮消防組合の「道路陥没救助事案に関する検討委員会」（委員長＝永田尚三・関西大教授）は１９日、組合管理者の山川百合子・草加市長に中間報告書を提出した。落下したトラック運転手の救助方法について、「クレーン車によるトラックの引き上げが唯一の方法」と指摘した。中間報告書を提出する際、永田委員長は「困難な活動を強いられた現場で、消防の判断はおおよそ妥当性を