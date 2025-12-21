レバンテ戦で競り合うレアル・ソシエダードの久保（右）＝バレンシア（共同）【バレンシア（スペイン）共同】サッカーのスペイン1部リーグで20日、レアル・ソシエダードの久保建英はアウェーのレバンテ戦に先発し、前半追加タイムに先制点を決めた。8月の開幕節以来で、今季2ゴール目。1ー0の後半終了間際に退き、試合は1ー1で引き分けた。