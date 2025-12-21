今季まで広島の投手コーチを６年間務めた、横山竜士氏（４９）がデイリースポーツ評論家に７年ぶりに復帰。間近で接してきたカープ投手陣の今季の振り返りと来季の展望を計２回、お届けする。第２回は「期待の若鯉編」。中継ぎのブレーク候補には来季３年目の滝田一希投手（２３）と右のサイドスロー・益田武尚投手（２７）を挙げ、先発では来季２年目を迎える佐藤柳之介投手（２３）に着目した。今回は「期待の若手」というテ