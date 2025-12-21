タレントの重盛さと美さん（37）が2025年12月11日、自身のインスタグラムを更新。三つ編みヘアで、上下デニムコーデを楽しむ姿を披露した。デニムのジャケットとパンツを合わせて重盛さんは、ヘアスタイルを三つ編みにして、デニムのジャケットとパンツを合わせたコーデを投稿。全身ショットやアップショットの写真、走る様子を収めた動画などを披露した。インスタグラムに投稿された5枚目の写真では、グリーンのキャップをかぶり