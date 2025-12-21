横綱・大の里との遭遇は2026年に持ち越し！お出掛けをしてまいりました。行き先は相撲です。基本的にはどこもおひとり様で行動している僕が、ほぼ唯一と言ってもいい連れ合い観戦をしているのが大相撲でして、好角家仲間と東京での本場所の観戦に繰り出し、優勝争いやらちゃんこやら寿司やらを楽しむのが恒例行事となっておりました。しかし、昨今のインバウンド観光客の止まらない増加傾向、横綱・大の里誕生による大相撲人気のさ