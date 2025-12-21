▼福岡県（福岡管区気象台・２１日５時）【福岡地方】雨後晴れ【北九州地方】雨後晴れ【筑豊地方】雨後晴れ【筑後地方】雨後晴れ▼佐賀県（佐賀地方気象台・２１日５時）【南部】晴れ一時雨【北部】晴れ一時雨▼長崎県（長崎地方気象台・２１日５時）【南部】晴れ一時雨【北部】晴れ一時雨【壱岐・対馬】晴れ【五島】くもり後晴れ▼熊本県（熊本地方気象台・２１日５時）【熊本地方】雨後晴れ【阿蘇地方】雨後晴れ【天草・芦北地方