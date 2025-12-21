制限を簡単に解除親がスマホの利用に制限をかけても、子どもは驚くような“裏技”を駆使して簡単に解除してしまう……。多くの家庭で繰り広げられるこの終わりなき「いたちごっこ」は、深刻な悩みだ。複雑化するデジタル環境の中で、親はどのように子どもと向き合えば良いのか。ITジャーナリストで成蹊大学客員教授の高橋暁子さんに聞いた。（全4回の第3回）＊＊＊【写真】スマホで動画が…驚きの進化を遂げた「卒アル」保護