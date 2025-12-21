モデルで女優の朝比奈彩（32）が20日、自身のインスタグラムを更新。「定期的に会ってる」仲良しの女優を明かした。「久しぶりに太鳳ちゃんに会えました」とつづり、女優の土屋太鳳とのツーショットをアップした。「定期的に会ってるのだけど、写真を撮り忘れる事が多々今回はしっかり写真撮れました笑」とした。「一緒に過ごしているとあっという間に時間が過ぎちゃうけど、ほんとーーーに楽しい時間すぎた！」と楽し