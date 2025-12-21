ドジャースは、2年連続となるワールドシリーズ制覇を果たした代償として、史上最高額となる1億6940万ドル（約266億円）のぜいたく税を支払うことになるとAP通信が報じている。ドジャースは5年連続でぜいたく税を支払うことになり、その総額は、前年に自ら記録した1億300万ドル（約162億円）を大きく更新。ぜいたく税制度が始まった2003年以降の累計額でも、初めてヤンキースを上回り、ドジャースが5億1940万ドル（約815億円）