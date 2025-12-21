カールスルーエのU−22日本代表FW福田師王が、移籍後初ゴールを記録した。福田は今夏にボルシアMGからカールスルーエへ、買い取りオプションが付帯した1年間の期限付き移籍で加入。しかし、加入後はまだスターティングメンバーの座を掴むことができていない。20日のブンデスリーガ2部第17節ボーフム戦でも、今季10度目の途中出場となった福田。0−1で迎えたハーフタイム終了後からピッチに送り出されたが、47分に一度追いつ