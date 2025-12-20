男性更年期障害は、加齢やストレス、環境要因などによって、男性ホルモンの「テストステロン」が低下することで発症します。また、性格や生活環境も発症リスクに大きく影響するようです。本記事では専門家の堀江重郎先生に取材し、男性更年期障害の予防のために重要な栄養素について解説します。 監修医師：堀江 重郎（順天堂大学医学部泌尿器科学講座主任教授） 順天堂大学医学部泌尿器科学講座主任教授。日米で医師免許を