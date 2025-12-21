コメ価格が高騰している昨今、麺類を食べる機会が増えたという人も多いのではないだろうか。そこで気になるのが、パスタやうどんをゆでる時に、お湯に「食塩を入れる」という工程。麺に塩味がつくわけではないのに、どんな意味があるのか。意外と知らない、身近な食物の疑問に答える。※本稿は、日本作物学会編『農作物のひみつ』（化学同人刊）収録の「スパゲッティをゆでるとき、塩を入れるのはなぜ？」「生ラーメンの表面の白い