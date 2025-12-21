タレントの千秋が20日、自身のインスタグラムを更新。ドバイに訪れている様子を公開した。初めてドバイを訪れた様子を公開した千秋。「ドバイ世界一高いビル、世界一の人工島、世界一の観覧車、世界一の噴水、世界一のモール、世界一の空港世界一が好きな街には、世界一のクロワッサンと世界一カフェラテもありました」と初めてのドバイの旅を満喫する様子をつづった。「ドバイに家を探しにきました」と告白。「どれか買