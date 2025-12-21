徳島県東部の県庁所在地・徳島市。市内でも最東端に位置する沖洲地区にあり、県内を西から東へ横断する吉野川から500m南の場所にあるのが、徳島県代表・徳島市立です。12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会では、徳島市立史上初めてとなる国立競技場での開幕戦。東京B代表・早稲田実業と対戦します。徳島県代表・徳島市立の応援したい5つのポイントをご紹介します。1.学校の特徴自主・自律を重んじ、「学問」「ス