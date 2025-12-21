全国有数の激戦区である東京都。その中で選手権全国大会への出場権を掴んだ早稲田実業は、102回大会に続き2度目の出場となります。第104回全国高校サッカー選手権大会に東京B代表として出場し、12月28日の開幕戦で徳島代表・徳島市立と国立競技場で対戦します。東京B代表・早稲田実業の応援したい5つのポイントをご紹介します。1.野球部に続いて、ラグビー部、サッカー部も全国へ！スポーツの名門早稲田実業と言えば、王貞治さん(