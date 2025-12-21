特定外来生物に指定されている大型ネズミ、ヌートリア（岡山理科大動物学科提供）農作物を荒らすことなどから特定外来生物に指定されている南米原産の大型ネズミ、ヌートリア対策の一環で、ジビエとして有効活用を目指す取り組みが静岡県磐田市で始まった。市は教育機関と連携して栄養分析を行うなどして、将来的には「厄介者」の食材としての資源化を模索していく考えだ。ヌートリアは草食で約50〜60センチの大きさ。水辺に生